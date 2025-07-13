Ayvalık'ta Otomobil Denize Uçtu, Sürücü Kurtarıldı

Ayvalık'ta Otomobil Denize Uçtu, Sürücü Kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil denize uçtu. Sürücü, batmakta olan aracının üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi ve çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak denize uçtu. Kazada aracın sürücüsü denizin içinde batmakta olan otomobilin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Sürücü, çevredeki balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 61 AIZ 6107 plakalı otomobil, tek yönlü yolda kontrolden çıkarak önce bir elektrik direğine çarptı, ardından denize uçtu. Araç sürücüsü, batmakta olan aracın sunroofundan çıkmayı başararak otomobilin tavanına çıktı. Dakikalarca batan aracın üzerinde yardım bekleyen sürücü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle tekneye alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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