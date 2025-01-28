Ayvalık'ta Motosiklet Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine dadanan motosiklet hırsızları, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Polisi ekiplerinin titiz takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta farklı tarihlerde meydana gelen faili meçhul 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayın takibe alan Asayiş ekipleri, titiz ve özverili çalışmaların ardından 2 hırsızlık zanlısını ele geçirdi.

Ayvalık Polisi, yaptığı çalışmalarda; hırsızlık olaylarındaki en küçük ayrıntıları bile atlamadan iz sürdü. Hırsızların çaldıkları motosikletleri sakladıkları yerleri tespit eden ekipler daha sonra gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla Ç.B. ve O.S. isimli şahısları yakaladı.

Haklarında gerekli tahkikatların yapıldığı iki hırsızlık zanlısı, polis eşliğinde Ayvalık Adliyesi'ne götürüldü.

Yapılan yargılamada, son derece profesyonel oldukları anlaşılan zanlılardan Ç.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, O.S. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç ve suçlulara karşı mücadelede gösterdiği performansla vatandaşların takdirini kazanan Ayvalık Polisi'nin, bu yönde gece gündüz devam eden çalışmalarının hassasiyet ve kararlılıkla sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR