Ayvalık’ta fırtına yelkenli tekneyi kıyıya sürükledi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde saatte 65 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saatte 65 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.
Şiddetli fırtına nedeniyle Ayvalık'ın Sefa mevkisinde bulunan bir yelkenli tekne sürüklenerek kıyıya oturdu.
Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından karaya oturan yelkenli teknenin güvenli şekilde kurtarılması için çalışma başlatılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı