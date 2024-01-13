Ayvalık'ta firari polis yakalandı

Ayvalık'ta kesinleşmiş 21 yıl 6 ay cezası bulunan firari polisten kaçamadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ve silahla tehdit olayı nedeniyle firari olan şahıs polisin şafak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosu'nca kasten adam öldürme suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve bir başka olayda da silahla tehdit suçundan firari olduğu öğrenilen K.K. isimli şahıs, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından yapılan fiziki takibin ardından, bugün sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçeye bağlı kırsal bir mahallede yakalanan ve üzerinden bir adet ruhsatsız silah çıktığı öğrenilen K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki suç ve suç unsurlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.