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Ayvalık'ta denizde kaybolan genç için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ayvalık'ta denizde kaybolan genç için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekneyle denize açılan 4 kişilik arkadaş grubundan B.D., Kara Ada açıklarında gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri helikopter, uçak ve botlarla arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece 2 kız ve 2 erkekten oluşan 4 kişilik arkadaş grubu tekneyle denize açıldı. Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Kara Ada açıklarında demirleyen tekneden denize giren gençlerden B.D. kısa süre sonra gözden kayboldu.

Teknedeki gençlerin durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kayıp gencin bulunması için gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha da genişletildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopter, uçak ve botlarla Kara Ada çevresindeki arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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