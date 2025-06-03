Ayvalık'ta Balıkçı Teknesi Ani Hava Değişikliğiyle Battı

Ayvalık'ta Balıkçı Teknesi Ani Hava Değişikliğiyle Battı
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Ayvalık'ta Balıkçı Teknesi Ani Hava Değişikliğiyle Battı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kıyıda demirli bir balıkçı teknesi, su tahliye sistemindeki arıza nedeniyle su alarak battı. Teknenin batması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ayvalık'ta kıyıya demirli olan balıkçı teknesi su alarak battı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kıyıya demirli olan bir balıkçı teknesi, su tahliye sistemindeki arıza nedeniyle su alarak battı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında yaşanan ani hava değişikliği sonrası sert esen imbat rüzgarı, kıyıda demirli bulunan "İstanbul" isimli balıkçı teknesinin su tahliye sisteminde bir arıza nedeniyle su almasına neden oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, teknede kimse bulunmazken, bir anda su almaya başlayan tekne kısa sürede battı. Batan teknenin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Vatandaşlar, imbatın aniden bastırdığını ve hazırlıksız yakalanan teknenin zarar gördüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN SUAT SALĞIN - 3.Sayfa
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