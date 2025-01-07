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Ayvalık'ta 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yolla gitmek isteyen 3 Afgan düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, rutin devriye sırasında göçmenleri fark ederek yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ta rutin devriye görevinde bulunan DEGAK-12 kara aracı 3 düzensiz göçmeni fark etti.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen 3 göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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