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Ayvalık'ta Kozak kavşağında zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Ayvalık'ta Kozak kavşağında zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kozak kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kozak mevkiine yönelen kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozak kavşağında Komili Zeytinyağı Fabrikası önündeki sinyalizasyonlu kavşakta meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafiğin normale dönmesi için çalışma yürütürken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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