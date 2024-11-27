Ayvalık'ta 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bot, Cunda Adası'na götürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik botlarınca Midilli Adası'na doğru giden hareketli lastik bot tespit edildi. Ekiplerce durdurulan bottaki 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. - BALIKESİR