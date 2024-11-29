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Ayvalık'ta 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. İlgili yardım ve yasal işlemler başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na (Lesvos) geçmek isteyen 1'i çocuk olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan TCSG-28 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içinde biri çocuk toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen düzensiz göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlemler başlatılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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