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Ayvalık'ta 15 göçmen ve 2 insan taciri yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 15 göçmen ile 2 yabancı uyruklu insan taciri jandarmanın operasyonu sonucunda yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 15 göçmen ile 2 yabancı uyruklu insan taciri jandarmanın operasyonu sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ayvalık sınırları içerisinde özel bir minibüs ile lüks bir otomobili takibe alan ekipler her iki araca da yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda; 2 Suriye uyruklu insan tacirinin yanı sıra 14 Suriye ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere 15 göçmen yakalandı. Ayrıca, minibüs ile otomobilin yanı sıra 2 bin Euro ve 2 bin 250 TL'ye de el konuldu.

2 Suriyeli insan taciri gözaltına alınırken, 15 düzensiz göçmen ise Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Operasyon Balıkesir Jandarma Ayvalık Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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