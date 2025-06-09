Ayvalık Açıklarında Yunan Unsurları Tarafından İtelen Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Ayvalık Açıklarında Yunan Unsurları Tarafından İtelen Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115), Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 2 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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