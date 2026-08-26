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Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Zeytinlikte Sağ Bulundu

Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Zeytinlikte Sağ Bulundu
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam zeytinlik arazide sağ olarak bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam zeytinlik arazide sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 79 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Cihan, Ayvacık ilçesi Sazlı altı mevkiindeki yazlıktan dün sabah saatlerinde evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrıldı. Yakınları yaşlı adamdan haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sazlı köyü bölgesindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışmaları başladı. Zeytinlik ve ormanlık alanlarda gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalışmalarına AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri destek katıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde bulundu

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından Hasan Cihan, zeytinlik arazide jandarma komando ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Cihan, sağlık kontrolleri için ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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