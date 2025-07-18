Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'tan mahkemede pes dedirten talep

Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'tan mahkemede pes dedirten talep
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Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'tan mahkemede pes dedirten talep
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İstanbul'da Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valize koyan eski polis Cemil Koç, dini nikahlı eşi Ejegül Ovezova'nın 2 yıl önce 8. kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılandığı davada, mahkemeden pes dedirten talepte bulundu. Koç, "Psikolojim bozuk. Tahliyemi talep ediyorum." derken, mahkeme isteği reddetti.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç tutuklanırken, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada da cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı.

CEMİL KOÇ, ESKİ EŞİNİN ÖLÜMÜNDE DE CİNAYET SANIĞI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz 2025'te hazırlanan iddianamede olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

Cemil Koç ile Ovezova'nın bir süre dini nikahla yaşadığı öğrenilirken, Koç bu davada da hakim karşısına çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Cemil Koç SEGBİS ile bağlandığı Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde pes dedirten bir talepte bulundu.

"PSİKOLOJİM BOZUK, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Koç, "Psikolojim bozuk. Daha önce verdiğim ifadeleri tekrar ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme tahliye talebini reddetti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

psikolojim bozuk ve tahliye istiyorum yan yana kullanılamaz eğer kullanılırsa o şahıs derhal iyi bir yere hapis edilmelidirki, kimseye zarar veremezsin.

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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

ona bakarsan kimsenin psikolojisi tam değil çünkü herkesin sorunları dertleri var bu ülkede deli raporu almak moda oldu benim bildiğim bir adam var ikide bir karısını dövüyor deli raporu var diye hapse atılmıyor ama adamda hicbirsey yok kendi yemeğini yiyor istediği yere gidiyor geliyor deli dediğin adam adını bilmemeli yemeğin adını cumhurbaşkanını adini falan bilmemeli kimseyi tanımamali böylelerine deli raporu verilmeli adam ben sinirli biriyim dese deli raporu alıyor ulkede

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