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Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz: "Biz verilecek kararı bekliyoruz, umarım bugün bir karar çıkar"

Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz: 'Biz verilecek kararı bekliyoruz, umarım bugün bir karar çıkar'
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İstanbul’da Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin duruşma öncesi basın açıklaması yapan kardeşi Esra Tokyaz, " Biz verilecek kararı bekliyoruz, umarım da bugün bir karar çıkar.

İstanbul'da Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin duruşma öncesi basın açıklaması yapan kardeşi Esra Tokyaz, " Biz verilecek kararı bekliyoruz, umarım da bugün bir karar çıkar. Mahkemede Cemil'ın sergiledikleri bütün hareketler de öngörülür ona göre bir ceza uygulanır. Bugün Cemil umarım son kez savunmasını yapacak" dedi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin duruşmaya bugün devam edilecek. Karar çıkması beklenen duruşma öncesi kardeşi Esra Tokyaz Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.

"Cemil merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz"

Dava öncesi konuşan Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, "Biz verilecek kararı bekliyoruz, umarım da bugün bir karar çıkar. Mahkemede Cemil'in sergiledikleri bütün hareketler de öngörülür ona göre bir ceza uygulanır. Bugün Cemil umarım son kez savunmasını yapacak. Çünkü Ayşe'nin otopsisini sayacak. Kendi somut delil olarak onları söylüyor. Ayşe beyin kanaması ve kafa travması ile hayatını kaybetti. Nazal kemiği ve çenesinde kırıklar var. Uyluk içlerinde yaralanmalar var. Cemil merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz. Bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz. Çünkü tıbbi tablo ortada. Ama Cemil'i dinleyeceğiz avukatlarında yine değişiklik oldu. İki gün önce istifalarını verdiler. Bugün dava umarım ertelenmez ve karar çıkar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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