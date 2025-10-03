Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Kabul Edildi, Yeniden Tutuklama Kararı Verildi

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Tahliyesine yönelik itiraz kabul edilen Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava 1 Ekim'de görülmüştü.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım'ın tahliyesine hükmetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen tahliye kararına itiraz edilirken, dosya İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, tahliye edilen Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL