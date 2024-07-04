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Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

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Ankara'da 2022 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in öldürülmesine dair davada dördüncü celse başladı. Mahkemede ifade veren Ayşe Ateş, "Sinan bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın dördüncü celsesi bugün görülüyor. 22 sanıklı davada bugün Ayşe Ateş, hakim karşısında MHP'li yöneticilerin isimlerini verdi. Böylelikle 4 isim mahkeme tutanaklarına da geçmiş oldu.

ATEŞ AİLESİNİN TÜM ÜYELERİ MAHKEME SALONUNDA YER ALDI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı.

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmışSemih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter

"KAPI KAPI GEZİP KİRALIK KATİL ARIYORLARMIŞ"

Anne Saniye Ateş'in ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ifade vermeye başladı. MHP'li yöneticilerin isimlerini veren Ayşe Ateş "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle. Sinan bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmışOlcay Kılavuz

MHP'Lİ 4 İSİM MAHKEME TUTANAKLARINA GEÇTİ

Ayşe Ateş'in verdiği bu ifade sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili olan İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın adı mahkeme tutanaklarına geçmiş oldu.

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa

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Yorumlar (24)

kuzeyli baba:

ortalık karışcak vazıyet alın. bu kısıler ıcın mhp nın adı karalanmamalı bı tarıhın ıcınde bır ısık gıbı aydınlık pak partıyız sonuna kadar mhp

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yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Devam et devam et....

yanıt66
yanıt3
Murat Baygül:

Mhp bu ülke için beka sorunudur.

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yanıt49
Mehmet Vatandaş:

O aydınlık, pak parti olma eskide kaldı artık Milliyetçi hareket değil mafyacı hareket partisi

yanıt128
yanıt19
suleyman altıntaş:

MHP 'yi bende seviyorum ama suçlu kimse cezasını almalı. MHP'yi düşünüyor olsaydılar bu işlere girişmeyeceklerdi. Adalet sağlanmalı.

yanıt50
yanıt5
Doğuş:

Sinan ateşte senin gibi sonuna kadar mhp diyordu.

yanıt23
yanıt1
Mehmet Avcı Özaydın:

Ülkü ocakları kapatılsın

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dikduran adam:

CHP KAPANSA DAHA İYİ ÜLKE İÇİN

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yanıt36
Murat Turna:

Ülkenin temizlenmeye başlamasına vesile olacak bu dava. Belki de hiçbir şey değişmeyecek. Ne biliim

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VEFA:

Bu işte kimin parmağı, kimin eli varsa kulağın tutulup hakim önüne hesap vermeye çıkatılmalıdır. Mevkiisi, makamı her ne olursa olsun. Bunu sağlamak onurlu insanların namus borcudur!...

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