Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın dördüncü celsesi bugün görülüyor. 22 sanıklı davada bugün Ayşe Ateş, hakim karşısında MHP'li yöneticilerin isimlerini verdi. Böylelikle 4 isim mahkeme tutanaklarına da geçmiş oldu.

ATEŞ AİLESİNİN TÜM ÜYELERİ MAHKEME SALONUNDA YER ALDI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı.

Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter

"KAPI KAPI GEZİP KİRALIK KATİL ARIYORLARMIŞ"

Anne Saniye Ateş'in ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ifade vermeye başladı. MHP'li yöneticilerin isimlerini veren Ayşe Ateş "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle. Sinan bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

Olcay Kılavuz

MHP'Lİ 4 İSİM MAHKEME TUTANAKLARINA GEÇTİ

Ayşe Ateş'in verdiği bu ifade sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili olan İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın adı mahkeme tutanaklarına geçmiş oldu.