Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı

Brezilya'da korkunç bir aile faciası yaşandı. 33 yaşındaki Dayane Cristina Rodrigues Machado, kocası Andre'yi öldürdükten sonra cinsel organını kesip yağda kızarttığı iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 7 Haziran'da Rio de Janeiro yakınlarındaki Sao Goncalo şehrinde meydana geldi. Polis ekipleri, çiftin Santa Catarina mahallesindeki evine çağrıldığında Andre'nin cansız bedenini çıplak ve parçalanmış halde buldu.

Polis kaynaklarına göre kadın, öldürdüğü kocasının cinsel organını kestikten sonra mutfağa götürmüş ve soya yağında kızartmıştı. Soruşturma ekipleri, cinayetin sabah saat 4 civarında, çiftin ayrılma konusunda şiddetli bir tartışma yaşamasının ardından işlendiğini düşünüyor.

Olay yerinde bulunan mutfak bıçağının cinayette kullanıldığı tahmin ediliyor. Dayane Machado, "cinayet" ve "ceset bütünlüğüne saygısızlık" suçlarından tutuklandı.

Çiftin 10 yıllık bir ilişkisi vardı. Son iki yıldır resmi olarak ayrı yaşamalarına rağmen zaman zaman görüşmeye devam ediyorlardı. 8 yaşında bir oğulları ve 5 yaşında bir kızları olan çift, geçimlerini birlikte işlettikleri pizzacıdan sağlıyordu. Çocukların olay sırasında evde olup olmadığı henüz bilinmiyor.

UOL haber ajansına göre, olay gecesi çift bir barda buluşmuş ve aralarında tartışma çıkmıştı. Dayane'nin avukatı Carla Policarpo, müvekkilinin kendini savunmak için hareket ettiğini, Andre'nin kadını tehdit ettiğini iddia etti.

Ancak Andre'nin kız kardeşi Adriana Santos, Dayane'nin aldatılma sebebiyle intikam almak için kardeşini öldürdüğünü öne sürdü. Aile üyeleri, çiftin sık sık kavga ettiğini ve Dayane'nin daha önce de kocasını polise şikayet ettiğini belirtti.

Avukatın aktardığına göre Andre, "Eğer benimle olamazsan, başkasıyla da olamazsın" diyerek kadını tehdit etmişti. Yerel basın, Dayane'nin pişman olduğunu ve cinayetin ardından kendi isteğiyle polise teslim olduğunu bildirdi.

Şüphelinin akıl sağlığı değerlendirmesinden geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.