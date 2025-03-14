Konya'da korkutan iki deprem

Konya'da korkutan iki deprem! Halk sokağa döküldü
12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı

Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Sao Goncalo şehrinde 33 yaşındaki Dayane Cristina Rodrigues Machado, kocası Andre'yi öldürdükten sonra cinsel organını kesip yağda kızarttığı iddiasıyla tutuklandı. Çiftin 10 yıllık bir ilişkisi bulunuyordu ve son iki yıldır resmi olarak ayrı yaşamalarına rağmen zaman zaman görüşmeye devam ediyorlardı. Olayın, çiftin ayrılma konusunda şiddetli bir tartışma yaşamasının ardından işlendiği düşünülüyor. Soruşturma devam ediyor.

Brezilya'da korkunç bir aile faciası yaşandı. 33 yaşındaki Dayane Cristina Rodrigues Machado, kocası Andre'yi öldürdükten sonra cinsel organını kesip yağda kızarttığı iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 7 Haziran'da Rio de Janeiro yakınlarındaki Sao Goncalo şehrinde meydana geldi. Polis ekipleri, çiftin Santa Catarina mahallesindeki evine çağrıldığında Andre'nin cansız bedenini çıplak ve parçalanmış halde buldu.

Polis kaynaklarına göre kadın, öldürdüğü kocasının cinsel organını kestikten sonra mutfağa götürmüş ve soya yağında kızartmıştı. Soruşturma ekipleri, cinayetin sabah saat 4 civarında, çiftin ayrılma konusunda şiddetli bir tartışma yaşamasının ardından işlendiğini düşünüyor.

Olay yerinde bulunan mutfak bıçağının cinayette kullanıldığı tahmin ediliyor. Dayane Machado, "cinayet" ve "ceset bütünlüğüne saygısızlık" suçlarından tutuklandı.

Çiftin 10 yıllık bir ilişkisi vardı. Son iki yıldır resmi olarak ayrı yaşamalarına rağmen zaman zaman görüşmeye devam ediyorlardı. 8 yaşında bir oğulları ve 5 yaşında bir kızları olan çift, geçimlerini birlikte işlettikleri pizzacıdan sağlıyordu. Çocukların olay sırasında evde olup olmadığı henüz bilinmiyor.

UOL haber ajansına göre, olay gecesi çift bir barda buluşmuş ve aralarında tartışma çıkmıştı. Dayane'nin avukatı Carla Policarpo, müvekkilinin kendini savunmak için hareket ettiğini, Andre'nin kadını tehdit ettiğini iddia etti.

Ancak Andre'nin kız kardeşi Adriana Santos, Dayane'nin aldatılma sebebiyle intikam almak için kardeşini öldürdüğünü öne sürdü. Aile üyeleri, çiftin sık sık kavga ettiğini ve Dayane'nin daha önce de kocasını polise şikayet ettiğini belirtti.

Avukatın aktardığına göre Andre, "Eğer benimle olamazsan, başkasıyla da olamazsın" diyerek kadını tehdit etmişti. Yerel basın, Dayane'nin pişman olduğunu ve cinayetin ardından kendi isteğiyle polise teslim olduğunu bildirdi.

Şüphelinin akıl sağlığı değerlendirmesinden geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

Gelinliği giyip "Koca aranıyor" yazılı döviz ile sokağa çıktı
img

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
img

Fenerbahçe'nin elendiğini görünce canlı yayında çıldırdı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdal_19:

CızBız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yeni isim var! İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek kulübümüz var

Dünyanın en iyi takımları belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.