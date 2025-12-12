Haberler

Kafeye otomatik tüfekle ateş eden şüpheli yakalandı

Kafeye otomatik tüfekle ateş eden şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, ayrıldığı kız arkadaşıyla konuşmaya gittiği kafede darp edilen genç, intikam almak amacıyla otomatik tüfekle iş yerine ateş açtı. Olayın ardından kaçan genç, 2 aylık çalışmanın ardından yakalandı ve tutuklandı.

Adana'da ayrıldığı kız arkadaşıyla konuşmaya gittiği kafede darp edilen genç, otomatik tüfekle iş yerine ateş açıp kaçarken olay anı anbean kameralara yansımıştı. Sırra kadem basan genç, 2 ay süren çalışma sonucu yakalanırken "Pişmanım" savunması yaptı ancak tutuklanmaktan kurtarılamadı.

Olay, 9 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.T. (25), ayrıldığı sevgilisinin çalıştığı kafeye giderek eski kız arkadaşıyla konuşmak istedi. Durumdan rahatsız olan kızı fark eden kafe sahipleri A.T.'yi darp edip dışarı attı. Kin besleyen A.T. evine gidip otomatik av tüfeğini alıp geri geldi. Şüpheli defalarca iş yerine ateş edip kaçtı. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay boyunca ekipleri A.T.'nin izini sürdü. İlçeye bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde olduğu belirlenen A.T., polis tarafından sokak ortasında kıskıvrak yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli, "Bir anlık sinirle ateş açtım, pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Erdoğan'ın çağrısı sonrası milyonlar bu görüşmeye kilitlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
title