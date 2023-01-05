Aynı birimde çalışan kadın memurla uygunsuz fotoğrafları çıkan gümrük müdürü, suskunluğunu bozdu

Mersin Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürü Cihan Çelik'in aynı yerde çalışan kadın memurla uygunsuz halde çekilen fotoğrafları çıktı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğraflarla ilgili bir açıklama yapan Çelik, "Bu kişi benim dini nikahlı eşim, o dönemde ilk eşimle boşanma aşamasındaydım. Bu durumu eşim, çocuklarım, çalıştığım kurum ve bakan yardımcısı biliyor" dedi.

Mersin Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürü Cihan Çelik'in kurumda bir kadınla uygunsuz fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

"BEL ALTI VURACAĞIZ" ŞEKLİNDE TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İzmir görevi sırasında tanıştığı Y.E. ile birliktelik yaşamaya başladığını belirten Çelik, sessizliğini bozdu. İzmir'in ardından Mersin'de göreve başladığını ve burada başarılı kaçakçılık operasyonlarına imza attığını söyleyen Çelik, OdaTV'ye yaptığı açıklamada; "Asma-Kilit operasyonunda, asma kilit olduğu söylenen konteynırlarda güneş gözlüğü ve saat gibi malzemeler çıktı. Durumdan rahatsız olan kaçak malın sahibi, beni görevden aldırtmak istedi. Bana gelip 'Müdürüm senin burada çalışmanı ben de dâhil kimse istemiyor, seni görevden aldırmak için bakanlığa 100 bin dolar teklif ettik olmadı. Bundan sonra bel altı vuracağız' dedi" iddiasında bulundu.

"DİNİ NİKAHLI EŞİM"

Bu konuşmadan 3 hafta sonra söz konusu fotoğraflar servis edildi. Bakanlık konuyla ilgili inceleme başlatırken Çelik, "Bu kişi benim dini nikahlı eşim, o dönemde ilk eşimle boşanma aşamasındaydım. Bu durumu eşim, çocuklarım, çalıştığım kurum ve bakan yardımcısı biliyor" dedi.