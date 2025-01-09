Aylık geliriyle şaşırtan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Durmaz hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANMA GEREKÇESİ DE BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına Durmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Durmaz, tutuklama talebiyle çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durmaz'ın kaçma ve saklanma şüphesinin yüksek olduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğan 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.