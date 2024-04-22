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Ayılar Yayla Evlerinden Köylere İnmeye Başladı

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharın gelişi ile kış uykusundan uyanan ayılar, yayla evlerinin ardından köylere inerek kümeslere dadanmaya başladı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir ayı, bir köyde bulunan kümese girerek yaklaşık 10 tavuğu telef etti ve kümese zarar verdi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharın gelişi ile kış uykusundan uyanan ayılar yayla evlerinin ardından bu kez karınlarını doyurmak için daha aşağıdaki köylere inerek kümeslere dadandı.

Son olarak aç kalan bir ayı Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kocadal Köyü Ocaklı Mahallesi'nde Neşat Koç'a ait kümese girdi. Kümes içerisinde bulunan yaklaşık 10 tavuğu telef eden ayı kümese de zarar verdi. Ayının kümese girdiğinde seslerini duyduklarını ve yaklaşık 10 tavuğunun parçalandığını söyleyen Neşat Koç, ayının kümesin kapısını da kırdığını belirterek maddi zararı olduğunu ifade etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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