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Aydınlı Astsubay İstanbul'da Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Aydınlı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, iznini geçirmek için gittiği İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Keçeli'nin cenazesi Nazilli'ye getirilecek.

Aydınlı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, iznini geçirmek için gittiği İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aslen Nazillili olan ve Diyarbakır'da görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, iznini geçirmek için İstanbul'da yaşayan ailesinin yanına ziyarete gitti. Birden rahatsızlanan ve kolunun ağrıdığını söyleyen Keçeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Keçeli'nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Keçeli hayatını kaybetti. Keçeli'nin ani ölümü ailesi, silah arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Cenazesi Nazilli'ye getirilecek

Astsubay Mutlu Keçeli'nin cenazesinin bugün memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Koca Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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