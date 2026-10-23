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Aydın Söke'de hakaret suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Aydın Söke'de hakaret suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmasında, hakaret suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakaret suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Söke'de gerçekleştirilen çalışmada, hakaret suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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