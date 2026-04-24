Aydın polisinden zehir üretimine ağır darbe: 271 kilo 860 gram ham madde ele geçirildi

Aydın'da polis ekiplerince sentetik ecza üretimi yapıldığı değerlendirilen depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon 400 bin adet sentetik ecza üretimine yetecek 271 kilo 860 gram ham madde ve 92 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, Tepecik Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, sentetik ecza üretimi yapıldığı değerlendirilen depoda bulunan A.G., R.G. ve T.C. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve depoda yapılan aramalarda; yaklaşık 1 milyon 400 bin adet sentetik ecza üretimine yetecek 271 kilo 860 gram ham madde, 92 bin adet sentetik ecza, 875 bin adet boş kapsül, 1 adet kapsül dolum makinesi ile üretimde kullanılan çeşitli düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı