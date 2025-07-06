Aydın orman yangını çıktı

Aydın orman yangını çıktı
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Aydın orman yangını çıktı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri, yangına karadan müdahaleye başladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkarken; itfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken; ülkenin bir çok noktasında yeni orman yangınlarını da çıkmaya devam ediyor.

AYDIN'DAN ORMAN YANGINI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kamışlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan müdahaleye başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve uçaklar da ekiplere havadan destek veriyor. Yangını kontrol altına alabilmek için bölgede yoğun şekilde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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