Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Nazilli'de jandarma kaçak silah imalathanesinde 23 tabanca ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de jandarma kaçak silah imalathanesinde 23 tabanca ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın kaçak silah imalatına yönelik operasyonunda 23 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi. Aramalarda çok sayıda silah parçası, mühimmat ve patlayıcı madde de bulunurken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yeri ile silah imalathanesi ve tamirhanesinde gerçekleştirilen aramalarda 23 tabanca, 5 tüfek, çok sayıda silah parçası, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak silah imalatına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında bir şüpheliye ait iş yeri ile silah imalathanesi ve tamirhanesinde arama yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 23 tabanca ve 5 tüfeğin yanı sıra 17 silah namlusu, 138 şarjör, 41 tabanca üst kapak takımı, 21 tabanca gövdesi ve 3 tetik tertibatı bulundu. Aramalarda ayrıca 239 fişek ve mermi, 34 namlu şoku ve şok borusu, 20 alev gizleyen, 11 tabanca namlu yayı, 13 fişek doldurma aparatı, 3 gez ve arpacık takımı, birer barut ölçme aparatı, namlu açma aparatı ve av tüfeği kesici aparatı ile sustalı bıçak ele geçirildi.

Aramalarda silah ve mühimmatın yanı sıra 350 meşale, çeşitli markalarda havai fişek, ses fişeği ve patlayıcı niteliğinde maddeler de ele geçirildi. Ekipler ayrıca 33 hızlı yanıcı silindir madde, 25 kimyasal yanıcı madde, 40 torpil ve 17 hayvansal materyale el koydu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
ABD'yi alarma geçiren uyarı! Kaçar gibi personel çekmenin nedeni belli oldu

Alarma geçiren uyarı! Kaçar gibi personel çekmenin nedeni belli oldu
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

Mesaiye başladı! İşte ilk icraatı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler

"Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler, bunlara fırsat vermeyeceğiz"
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Mekke İttifakı'na Katar, Bahreyn ve Kuveyt de katılabilir

Mekke İttifakı genişleyebilir! Katılacak 3 ülkenin ismi verildi
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

Altınbaş'ın patronu ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü için karar
Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti! Komşusunu yüzünden bıçakladı

Sebebi pes dedirtti! Kedi tüyü yüzünden komşusunu bıçakladı
Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan'a verilen cezada Sultan'ın yeminli ifadesi etkili oldu

Tuğyan'a verilen ağırlaştırılmış müebbette bir detay etkili oldu