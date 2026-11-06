Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Nazilli'de çıkan yangında anne ve 3 çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üçüncü kattaki dairede çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan anne ve 3 çocuğu vatandaşların yardımıyla tahliye edilirken, dumandan etkilenen anne tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yangında bir ev küle dönerken, yangın sırasında evde bulunan anne ve 3 çocuğu vatandaşların yardımıyla evden çıkarılarak kurtarıldı.

Yangın, Şirinevler Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Anne R.K. (24) ve çocukları N.K. (6), M.E.K. (4) ile A.K. (5) vatandaşların yardımıyla evden tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen anne R.K.'ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılırken, genç kadın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından alevler söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim42

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş69

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Italiano için hesap vakti! Beşiktaş son 5 maçta sadece 1 kez kazandı

Vincenzo Italiano için hesap vakti
Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı36

Savcılığın verdiği kararı öğrenince gözyaşlarını tutamadı
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş

İşte 8 kişiyi öldüren seri katilin evi! Bakın nerede yaşıyormuş
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Bilinçli şekilde uyutuluyor

Yoğun bakımdaki ünlü rapçiden haber var!
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, 'MİT görevlisiyim' deyip otomobili gasbetmiş

Katliam zanlısından pes dedirten MİT yalanı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

Eşinden 2 yıl önce boşanmış! 8 kişinin katili bakın ne iş yapıyormuş