Aydın Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 21 Şüpheli Yakalandı

Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda jandarma ekipleri tarafından aralarından örgüt liderinin de bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.

12 ilde 12 ayrı Dolandırıcı Organize Suç Örgütü'ne yönelik Jandarma tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 150 milyon liralık işlem hacmi bulunan 230 şüpheli yakalandı.

Aydın merkezli operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dolandırıcı Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında Aydın merkezli İzmir, İstanbul ve Mersin illerinde yapılan çalışmalarda aralarında örgüt lideri L.Ç.'nin de bulunduğu 21 şüpheli yakalandı. Örgüt lideri L.Ç.'nin yurt dışında yüklü miktarda parası olduğunu, bu parayı getirmek için mağdur şahıslardan para aldığı ve geri ödemediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri L.Ç.'nin de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN