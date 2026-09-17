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Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonu içerisinde faaliyet gösterdiği ve banka hesaplarını bu faaliyetlerde kullandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında organizasyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 40 şüphelinin kullandığı banka ve finans hesapları üzerinden toplam 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 TL tutarında şüpheli para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri finansmanı paravan şirketler aracılığıyla aktardıkları belirlendi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla şüpheli şahıs ve şirketlere ait mal varlıklarına tedbiren el konulurken, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 3'ünün halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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