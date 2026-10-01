Haberler

Aydın Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 495 gram esrar, 6 kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda malzeme ele geçirildi; şüpheliler adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticaretinin' önlenmesi ve takibine yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyonda H.K. ve B.S. isimli 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 495 gram esrar maddesi, 6 adet kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 2 adet cep telefonu, iklimlendirme sisteminde kullanılan çok sayıda araç gereç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve B.S. isimli şahıslar da gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! İşte nedeni
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı
Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır

Fon iddialarına Musti'den yanıt: 33 yıldır tek gelir kaynağım müzik
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede

Güllü davasında kritik isim adliyede! Olayın tek tanığı konuşacak
İYİ Partili Dalgın: Manipülasyon 1 yıl önce biliniyordu

İYİ Partili Dalgın: Manipülasyon 1 yıl önce biliniyordu