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Aydın Kuşadası'nda dün gece otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Aydın Kuşadası'nda dün gece otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
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Aydın Kuşadası'nda dün gece Türkmen Mahallesi Çevreyolu üzerinde 09 ARV 964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Türkmen Mh. Çevreyolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ARV 964 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerşne gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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