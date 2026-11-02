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Aydın Kuşadası'nda 3 milyon 250 bin TL'lik kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Aydın Kuşadası'nda 3 milyon 250 bin TL'lik kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçak ve sahte alkol operasyonunda 5 bin 200 litre etil alkol ve 486 aroma kiti ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 250 bin TL olan malzemelerle ilgili 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak ve sahte alkol üretimi ile ticaretine yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 250 bin TL olan 5 bin 200 litre etil alkol ve 486 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Yaklaşık 25 bin 500 litre kaçak veya sahte alkol üretimine yetecek malzemelerle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol imalatı ile ticaretinin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Kadınlar Denizi ve Cumhuriyet mahallelerinde İ.Ö. (46), T.S. (38) ve S.S. (55) isimli şüphelilerin işlettikleri iş yeri, depo ve bağ evinde kaçak ve sahte alkol üretimi ile ticareti yapıldığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramalarda 5 bin 200 litre etil alkol ve 486 adet alkol aroma kiti buldu. Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 25 bin 500 litre kaçak veya sahte alkol üretiminde kullanılabilecek miktarda olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 250 bin TL olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. ve T.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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