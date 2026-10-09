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Aydın Köşk'te 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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Aydın Köşk'te 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma, takibe aldığı şüphelilerin kamyoneti Aydın-Denizli Karayolu'nda durdurdu. Kamyonette 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi; yaklaşık 1 milyon 600 bin TL değerindeki ürünlere el konuldu ve 2 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halindeyken durdurulan kamyonette 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atarak piyasaya taklit ve tağşiş zeytinyağı sürmeyi planladıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi mevkinde şüphelilerin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, sağlığa zararlı olduğu belirtilen 5 bin 300 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlere el konuldu. Araçta bulunan M.O. (31) ve K.Ş. (52) isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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