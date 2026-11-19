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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, 4 ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Abak Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (55) tespit edilerek yakalandı. Şahsın bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık başta olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı belirlenen H.K.'nin toplam 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı