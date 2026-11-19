Aydın Karpuzlu'da 4 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, 4 ayrı suçtan hakkında 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Abak Mahallesi'nde tespit edilen hükümlünün dolandırıcılık başta olmak üzere arandığı belirlendi.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, 4 ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Abak Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (55) tespit edilerek yakalandı. Şahsın bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık başta olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı belirlenen H.K.'nin toplam 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.