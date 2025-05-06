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Aydın Jandarma'dan Huzur ve Güvenlik Operasyonu

Aydın Jandarma'dan Huzur ve Güvenlik Operasyonu
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarla 102 kişiyi yakaladı, 166 asayiş olayını aydınlattı. Ayrıca, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadelede önemli başarılar elde edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürüttüğü denetim ve operasyonlar sonucunda il genelinde toplum güvenliğini tehdit eden olaylara karşı kararlı bir duruş sergiledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde; aranan şahısların yakalanması, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçluyla mücadele kapsamında önemli başarılar elde edildi.

Yapılan çalışmalarda, haklarında 0-20 yıl arası çeşitli sürelerde hapis cezası bulunan 75 kişi ile ifadeye yönelik aranan 27 kişi olmak üzere toplam 102 şahıs yakalandı. Bu kişilerden 62'si tutuklandı.

Hafta boyunca meydana gelen 166 asayiş olayının tamamı aydınlatıldı. Bu olaylarda 162 şüpheli yakalanırken, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 3 olayda 5 şüpheli yakalandı. 365 bin boş, 325 bin dolu makaron, 38 bin sigara kağıdı ve 980 kilogram tütün ele geçirildi.

Narkotik suçlara ilişkin 25 olayda 29 kişi yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Olaylarla bağlantılı çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Düzensiz göçmen kaçakçılığı ile ilgili 13 olayda 2 organizatör tutuklanırken, 13 düzensiz göçmen de yakalandı.

Siber suçlarla mücadelede kimlik hırsızlığı ve suç içerikli paylaşımlara karşı 787 internet sitesi tespit edilerek ilgili kurumlara bildirilerek mağduriyetlerin önüne geçildi.

Trafik denetimlerinde göz açtırmayan ekipler, toplam 42 bin 994 aracı kontrol etti. Denetimlerde bin 34 sürücüye ceza kesildi. 188 araç trafikten men edilirken, 18 sürücünün ehliyetine de el konuldu. Ayrıca 129 servis aracı ve 20 ticari taksi denetlendi.

Okul bölgeleri ve umuma açık yerlerde 574 işletme ve alan denetimden geçirildi. Denetimler kapsamında internet kafelerden kahvehanelere, içkili mekanlardan parklara kadar birçok alan kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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