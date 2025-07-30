Aydın-İzmir Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Aydın-İzmir Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Aydın-İzmir Otoyolu'ndaki yol kontrolünde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde jandarma ekiplerince şüphelenilerek durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Germencik ilçesi İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde yol kontrolü gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yol çalışması kapsamında ekipler, durdurulan bir araçta bulunan 4 şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Yapılan aramada araç içerisinde gözle görünebilecek bir yerde 14 adet sentetik hap, 1 adet öğütücü ve içerisinde bir miktar esrar, 1 adet uyuşturucu sarma kağıdı, 1 adet bıçak ele geçirildi. Araçta bulunan K.K., O.A.Y., S.G. ve E.N.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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