Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın-İzmir Otoyolu'nda jandarma tarafından gerçekleştirilen bir uygulamada, durdurulan bir araçta 12 düzensiz göçmen yakalandı. Organizasyonunu yaptığı değerlendirilen bir kişi ise tutuklandı.

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde bulunan 12 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör de tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekiplerince, Germencik gişeleri mevkiinde uygulama gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçta yapılan kontrolde toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan ve organizatör olduğu değerlendirilen bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
