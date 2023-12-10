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Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası: 7 yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Söke Kuşadası yolu İsmet İnönü Caddesinde meydana geldi. Her iki araçta bulunan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Söke Kuşadası yolu İsmet İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIF 654 plakalı otomobil ile 09 JB 363 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın İtfaiye Hastane Soruşturma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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