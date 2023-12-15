Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan baskında 25 adet gümrük kaçağı elektronik nargile ele geçirildi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik saha çalışmaları kapsamında yapılan baskında 25 adet gümrük kaçağı elektronik nargile ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde KOM ekiplerince yapılan baskında 25 adet gümrük kaçağı elektronik nargile ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan baskında H.K. isimli bir şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 25 adet gümrük kaçağı elektronik nargile ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.K. hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı. - AYDIN