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Aydın'ın doğusuna sağanak yağış uyarısı

Aydın'ın doğusuna sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji verilerine göre Aydın'ın doğu ilçelerinde önümüzdeki 3 saat boyunca kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yetkililer, olası risklere karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'ın doğu bölgesinde sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler, meteoroloji uyduları ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 3 saat süresince Aydın'ın doğu kesimlerinde(Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Yenipazar) devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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