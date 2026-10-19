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Aydın'ın Didim ilçesinde 61 yaşındaki İngiliz uyruklu kişi av tüfeğiyle ölü bulundu

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Aydın'ın Didim ilçesinde 61 yaşındaki İngiliz uyruklu kişi, 18 Ekim 2026 Pazar günü evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemede kendini vurarak hayatına son verdiği belirlenen kişinin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki İngiliz uyruklu Stuart Lee Duncanson, ikamet ettiği müstakil evinde av tüfeğiyle vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, 18 Ekim 2026 Pazar günü Didim'e bağlı Akyeniköy Mahallesi Yeşiltepe Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Türkiye'de oturum izni bulunan Duncanson'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, Duncanson'ın av tüfeğiyle kendini vurarak hayatına son verdiği belirlendi.

Bir süredir ciddi sağlık sorunları ile mücadele ettiği öğrenilen Duncanson'ın cenazesi, gerekli adli tıp incelemeleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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