Aydın yerel haberleri... Söke'de polis ekipleri düzensiz göçmenlere karşı alarma geçti

Aydın habere göre Söke'de polis ekipleri düzensiz göçmenlere karşı alarma geçti Kamyon kasasından inerek hızla uzaklaştılar Aydın'ın Söke ilçesinde kamyon ile kente bırakılan düzensiz göçmenler için polis ekipleri çalışma başlatırken, ara sokakla kaçan düzensiz göçmenlerin bir bölümü yakalandı.

Söke'de polis ekipleri düzensiz göçmenlere karşı alarma geçti

Kamyon kasasından inerek hızla uzaklaştılar

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde kamyon ile kente bırakılan düzensiz göçmenler için polis ekipleri çalışma başlatırken, ara sokakla kaçan düzensiz göçmenlerin bir bölümü yakalandı.

Olay, Yenicami Mahallesi Halil Öcal Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran 52 ABN 749 plakalı kamyonun kasasından çok sayıda şahsın inip koşarak uzaklaştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyondan inerek kaçan şahısların düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Ara sokaklarda yapılan çalışmalarda düzensiz göçmenlerin bir bölümü yakalandı. Diğer düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürerken, yakalananların ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.