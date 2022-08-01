Aydın haber: Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haber: Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı

Aydın haber: Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı

Edinilen Aydın haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü M.Hacıfettahoğlu, evinin yakınında sabah mesaisine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

 - Güncelleme:

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü M.Hacıfettahoğlu, evinin yakınında sabah mesaisine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Maskeli saldırgan tarafından Hacıfettahoğlu'na 5 el ateş edildiği, ayağından yaralanan müdürün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki evinden sabah mesaisi için ayrılan Zabıta Müdürü M. Hacıfettahoğlu, aracına binmeden önce çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından 5 el ateş edilmesi sonucu yaralandı. Sabah 08.15 sıralarında meydana gelen olay sonrası kar maskeli saldırgan olay yerinde koşarak kaçarken, bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda Hacıfettahoğlu'na 3 mermi isabet ettiği öğrenildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Aydın Didim 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title