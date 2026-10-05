Aydın Germencik'te cezaevinden izinli olduğu öğrenilen genç, babasını bıçakla öldürdü

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 25 yaşındaki H.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı 51 yaşındaki babası Mehmet Kuru'yu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kuru ile oğlu H.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., babası Mehmet Kuru'ya bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbesi alan Mehmet Kuru ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kuru'yu Germencik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen Kuru hayatını kaybetti.

Olayın ardından H.K.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı