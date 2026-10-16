Aydın Efeler'de tüp patlamasında mağdur olan aile için yardım çağrısı yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen tüp patlaması nedeniyle zor durumda kalan aile için Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, hayırsever vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2191 Sokak üzerinde bulunan Efekent Sitesi'ndeki bir dairede meydana gelen tüp patlamasının ardından mağdur olan aile için dayanışma çağrısı yapıldı. Patlama nedeniyle zor durumda kalan ailenin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu duyuran Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşlardan destek istedi. Ailenin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için vatandaşları dayanışmaya davet eden Çıvkaroğlu, yardım etmek isteyenlerin doğrudan aileye veya mahalle muhtarlığına ulaşabileceklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulunan Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, "Değerli mahalle sakinlerim ve kıymetli hayırsever vatandaşlarımız, Girne Mahallesi 2191 Sokak, Efekent Sitesi No: 11/H, 42 H Blok'ta yaşanan tüp patlaması nedeniyle bir ailemiz zor durumda kalmıştır ve acil yardıma ihtiyaç duymaktadır. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız belirtilen adrese gidebilir veya Girne Muhtarlığımıza ulaşabilirler. Birlik ve dayanışmayla yaralarımızı birlikte saralım. Rabbim hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı