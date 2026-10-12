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Aydın Efeler'de kaçakçılık operasyonunda 511 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

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Aydın Efeler'de kaçakçılık operasyonunda 511 cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 511 adet (52,5 kg) cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 511 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce "Kaçakçılık Faaliyetlerinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak 12.10.2026 tarihinde Efeler İlçesinde yapılan operasyonda, 1 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 511 adet (52,5 kg) cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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