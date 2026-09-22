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Aydın Efeler'de Alzheimer hastası yaşlı kadın 60 personel ve 14 araçla aranıyor

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Aydın Efeler'de Alzheimer hastası yaşlı kadın 60 personel ve 14 araçla aranıyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı kadın, Kocagür Mahallesi'ndeki evinden dün gece ayrıldı. Ailesinin 112'ye ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, 60 personel, 14 araç, 1 arama kurtarma köpeği ve 2 drone ile kadını arıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Alzheimer hastası kayıp yaşlı kadını bulmak için 60 personel sahada aktif olarak görev yapıyor.

Olay, Kocagür Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası Meryem Tok (75) yakınlarına haber vermeden evinden ayrıldı. Bir süre geri dönmeyen Tok'u kendi çabaları ile bulamayan ailesi ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaşlı kadını bulmak için AFAD 7, Jandarma 34, Umut Derneği 3, ASAK Derneği 2, Yesevi Derneği 2, SAKUT Derneği 3, UMKE 3, YAK Derneği 2, AKUT Derneği 4 personel olmak üzere toplam 60 personel ve 14 araçla arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına 1 arama kurtarma köpeği de katılırken, 2 drone ile havadan arama çalışması da yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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