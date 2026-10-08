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Aydın Efeler'de 17 yıl 6 ay 19 gün hapis cezalı hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı

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Aydın Efeler'de 17 yıl 6 ay 19 gün hapis cezalı hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan 17 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT ekiplerince yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince Efeler'de, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 17 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. T. (39) isimli şahıs yakalandı. Şahıs adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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