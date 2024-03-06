Aydın-Denizli Otoban Yolu İnşaatında İş Kazası
Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Kazada, viyadük inşaatında monte edilen kirişin yere düşmesi sonucu maddi hasar oluştu. Çalışanlar, iş güvenliğinin yetersizliğinden şikayetçi oldu.
Aydın- Denizli Otoban Yolu inşaatında sabah saatlerinde iş kazası yaşandı. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmaması, teselli kaynağı oldu.
Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın ile Yenipazar arasında bulunan Hamzabali köyü yakınlarında bulunan viyadük inşaatında üst geçide yerleştirilen onlarca ton ağırlığındaki kiriş monte edildiği yerden büyük bir gürültü ile yere düştü. Maddi hasar oluşan iş kazasında düşen kiriş altında kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olaydan sonra bölgede güvenlik güçleri inceleme yaptı.
Yaşanan iş kazasından sonra açıklama yapan çalışanlar, şantiyede ve çalışma alanında iş güvenliğinin yetersizliğinden şikayetçi oldu. - AYDIN